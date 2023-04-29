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Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
фото twitter Джастіна Трюдо

Джастін Трюдо: «Ми продовжили цю розмову вчора, наші погляди досі збігаються»

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі говорили про подальшу підтримку України і її громадян.

Про це у своєму Twitter повідомив прем'р-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Під час візиту до Канади минулого місяця ми говорили з Урсулою фон дер Ляєн про підтримку України та її народу. Ми продовжили цю розмову вчора, наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо український народ необхідною підтримкою», – йдеться в публікації канадського лідера.

Між іншим, Прем'єр-міністр Денис Шмігаль провів зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади.

Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Це буде зроблено у рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств. 

Теги: Канада Єврокомісія Україна

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