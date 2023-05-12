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Держдеп США затвердив продаж Німеччині десятки вантажних гелікоптерів Chinook

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США затвердив продаж Німеччині десятки вантажних гелікоптерів Chinook
Держдеп схвалив продаж Німеччині 60 військово-транспортних гелікоптерів Chinook
фото з відкритих джерел

Німеччина минулого року оголосила про свій намір придбати у Boeing 60 вантажних гелікоптерів для заміни свого парку застарілих СН-53

Державний департамент США схвалив потенційний продаж гелікоптерів CH-47F Chinook і супутнього обладнання Німеччині на суму до 8,5 мільярдів доларів. Про це пише Reuters із посиланням на оприлюднений Пентагоном документ.

Зазначається, що до затвердженого пакета увійшли 140 двигунів, в тому числі 20 запасних, системи попередження про ракетні удари, радіо, передавачі, навігаційні системи, низка додаткових модифікацій та технічна підтримка.

Попри наявність схвалення Держдепу, поки точно невідомо, чи було укладено контракт або бодай завершено перемовини про придбання гелікоптерів.

«За даними компанії, на поставку літальних апаратів знадобиться три роки», – зауважує видання.

Після початку російського вторгнення до України, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про намір суттєво збільшити оборонні видатки та додатково виділити 100 млрд євро збройним силам Німеччини.

Раніше повідомлялося, що із серпня Україна може очікувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина. 

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Теги: Олаф Шольц дружина Україна радіо Німеччина

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