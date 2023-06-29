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Повітряні сили повідомили, звідки отримують інформацію про зліт авіації РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, звідки отримують інформацію про зліт авіації РФ
Коли Росія підіймає винищувачі в небо, в Україні одразу звучить сигнал тривоги
фото з відкритих джерел

В Україні є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ

Інформацію про зліт російської стратегічної авіації з далеких аеродромів Києву передають західні союзники. Саме з цих літаків РФ завдає ракетних ударів по Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації, та інші дані надаються нам нашими партнерами», – сказав Ігнат.

Він зазначив, що це надзвичайно корисно для України і все це використовується для оборони країни.

Ігнат також повідомив, що в Україні є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ. «Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24 на сім відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її кордонами», – додав речник.

Триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників. Крім того, ворог завдав два ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Юрій Ігнат війна авіація тривога

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