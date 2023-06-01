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Поки росіяни обстрілювали місто, мер Краматорська засвітився у Ніцці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поки росіяни обстрілювали місто, мер Краматорська засвітився у Ніцці
Мера Краматорська Олександра Гончаренка помітили в Ніцці під час війни
скріншот з відео

За даними джерел видання у прикордонній службі, мер Краматорська повернувся в Україну 20 березня

Міський голова прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко у березні 2023 року відвідував Ніццу, але спочатку взявся заперечувати, що взагалі прилітав на Лазурний берег у Франції. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

У березні за кордоном був народний депутат з депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов та мер прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко. Єфімов та Гончаренко прилетіли в Ніццу чартерним літаком із польського Жешува, а вже у кінці березня Гончаренко публікував спільні із Єфімовим фото зі Словаччини.

Пост мера Краматорська Олександра Гончаренка
Пост мера Краматорська Олександра Гончаренка

Спочатку мер Краматорська заперечував, що літав у Ніццу 17 березня 2023 року. Однак після того, як журналісти Гончаренку зображення, на якому він перебуває на території віп-терміналу місцевого аеропорта, він визнав, що все-таки відвідував доньку у Ніцці, яка нещодавно вступила до місцевого університету. Це він зробив під час відрядження до Словаччини. 

Єфімов і Гончаренко в аеропорту Ніцци
Єфімов і Гончаренко в аеропорту Ніцци

Факт спільного перельоту визнав і депутат Єфімов. За даними джерел видання у прикордонній службі, мер Краматорська повернувся в Україну 20 березня.

Нагадаємо, що нардепи нині забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс навесні літали у Відень для зустрічі із олігархом Дмитром Фірташем, якому українські правоохоронці оголосили підозру. Суркіса також помітили в казино Монте-Карло, що в Монако. Очевидці зазначили,  що автомобіль Mercedes Суркіса біля казино помічають регулярно. 

До слова, другий президент України Леонід Кучма переживає тяжкі часи для України на Лазурному березі Франції.  Як зазначають журналісти, Кучма проживає там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

Теги: війна мер Франція

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