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Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступу
Україна давно заявила про підготовку контрнаступу
фото з відкритих джерел

Жодних підтверджень початку контрнаступу ЗСУ немає

Російське міноборони заявило про початок українського контрнаступу. Україна не коментує заяви. Жодних інших підтверджень активізації бойових дій немає.

Як стверджує міноборони РФ, Україна розпочала великомасштабний наступ на п'яти ділянках на південнодонецькому напрямку вранці 4 червня. Як заявляють у російському відомстві, українській армії не вдалося досягти своїх завдань.

За даними російського міноборони, ЗСУ нібито ввели в бій 23-ту та 31-у механізовані бригади зі складу стратегічних резервів, їх підтримували інші військові частини та підрозділи.

Як відомо, Україна давно заявила про підготовку контрнаступу і обіцяє звільнити всі захоплені Росією території. При цьому Росія зводить оборонні споруди.

Нагадаємо, 4 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оголошення про початок контрнаступу не буде. Також вона опублікувала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до тиші.

4 червня невідомі зламали низку телеканалів у тимчасово окупованому Криму. В ефіри просочився ролик Міністерства оборони України про те, що Київ не буде оголошувати про початок контрнаступу.

До слова, ексглава ЦРУ спрогнозував, що український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу

Також повідомлялося, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. 

Раніше Генштаб Естонії пояснив, що Україна приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити перейти до оборони.

Крім того, українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом

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Теги: контрнаступ війна росія Україна

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