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Знищені російський літак і три дрони. Генштаб повідомив про успіхи на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Знищені російський літак і три дрони. Генштаб повідомив про успіхи на фронті
Протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників. Крім того, ворог завдав два ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали приблизно15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом із тим здійснив артилерійські обстріли в районах майже 10 населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаударів біля Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли приблизно 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п’ять – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Наші захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Теги: Генштаб ЗСУ війна ворог

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