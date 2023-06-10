Безсмертний: Війна в Україні не може бути заморожена

Війна може або розростатися, або Росія, яка її породила, має зазнати поразки

Війна Росії проти України не може бути заморожена. Вона може або розростатися, або Росія, яка її породила, має зазнати поразки. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній віцепрем’єр, екснардеп та учасник переговорної контактної групи з мирного врегулювання на сході Україні Роман Безсмертний.

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«Є таке протиріччя: Захід намагається діяти за ідеєю локалізації конфлікту, але з усього витікає, що локалізація в принципі є неможливою. Цей конфлікт не може бути заморожений, і це розуміють люди, які його аналізували й можуть проводити історичні паралелі. Ця війна може або розростатися, або той, хто її породив, має зазнати поразки», – зазначив Безсмертний.

Питання часу, коли західні країни вступлять у війну, упирається у дві речі, пояснив він.

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«Перша – страх перед Росією. Але цей страх після вживання нею такого способу, як підрив великої гідротехнічної споруди, буде танути. У Штатах за останній рік відбулися серйозні соцдослідження, які аналізували питання реакції суспільства на подібну поведінку Росії. І ця соціологія показала закономірність: чим більше Росія вдається до антилюдських кроків, тим більше ці суспільства готові до безпосередньої участі у війні. Якщо серед кандидатів у президенти США знайдеться хтось, хто скаже, що ця війна прийде до нас і ми маємо надати допомогу Україні не тільки технікою, а й людьми, це буде підтримано суспільством», – розповів Безсмертний.

Він також наголосив, що для розв’язання проблеми, зняття напруги, треба «злодію дати по голові», аби зупинити розростання конфлікту та припинити війну в Україні, а не заморожувати конфлікт.

Нагадаємо, що російське керівництво запевняє, що поділяє позицію про те, що війна в Україні не може бути заморожена. При цьому керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин заявив, що Росія наразі провалила обидві ключові завдання «спецоперації» в Україні, оголошені Володимиром Путіним на початку СВО – демілітаризацію та денацифікацію.