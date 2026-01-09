Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Швидкість ворожої цілі на Львів була близько 13 тис. км.

Пізно ввечері, 8 січня, російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури Львова. За даними Повітряного командування «Захід», ворог застосував балістичне озброєння з екстремальними характеристиками. Про це пише «Главком».

Удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км. на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

У Повітряному командуванні наголосили, що всі наявні підрозділи ППО перебувають у стані повної бойової готовності та докладають максимум зусиль для захисту повітряного простору над західними регіонами України. Інформація про руйнування та можливих постраждалих у місті наразі уточнюється.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині. Пізніше на каналі з'яивлося повідомлення про те, що Орєшнік був без боєвої частини, як і попередній в Дніпрі. Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

Теги: Львів озброєння балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою
Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою
У Львові пролунала серія вибухів: є приліт по об’єкту критичної інфраструктури
У Львові пролунала серія вибухів: є приліт по об’єкту критичної інфраструктури
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
Лінія фронту станом на 8 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 січня 2026. Зведення Генштабу
Телеканал «Рада» призупинив мовлення в телемарафоні
Телеканал «Рада» призупинив мовлення в телемарафоні
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня 2026
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня 2026

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua