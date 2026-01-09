Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою

Швидкість ворожої цілі на Львів була близько 13 тис. км.

Пізно ввечері, 8 січня, російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури Львова. За даними Повітряного командування «Захід», ворог застосував балістичне озброєння з екстремальними характеристиками. Про це пише «Главком».

Удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км. на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

У Повітряному командуванні наголосили, що всі наявні підрозділи ППО перебувають у стані повної бойової готовності та докладають максимум зусиль для захисту повітряного простору над західними регіонами України. Інформація про руйнування та можливих постраждалих у місті наразі уточнюється.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині. Пізніше на каналі з'яивлося повідомлення про те, що Орєшнік був без боєвої частини, як і попередній в Дніпрі. Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.