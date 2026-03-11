Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу

Українські військові завдали ураження по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 10 березня та у ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (тимчасово окупована територія Донецької обл.), а також зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у районі Багатівки (тимчасово окупована територія Запорізької обл.).

Крім того, українські військові завдали ураження по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Так, уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Також завдано ураження по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську (тимчасово окупована територія Запорізької обл.), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.

Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.

Нагадаємо, у рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел». За даними Генштабу, зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються.