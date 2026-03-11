Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Унаслідок атаки люди не постраждали
фото: «Нафтогаз»

Корецький назвав причину атак окупантів

Два дні поспіль російська терористична армія атакує нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України. Сьогодні було пошкоджено одну з перекачувальних станцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Російські війська завдають ударів безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджено одну з перекачувальних станцій. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зазначив: «З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу «Дружба» в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи».

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. За даними компанії, є руйнування, на об’єкті була пожежа.

Як повідомлялося, російські загарбники 9 лютого атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не може накопичувати великі запаси пального через війну
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит
5 березня, 13:12
Через війну на Близькому Сході та відмову від російського газу Європа різко збільшує залежність від дорогого зрідженого газу
Загострення навколо Ірану різко ускладнило закупівлі газу в Європі
5 березня, 12:41
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
У Щучинську стався вибух газу в кафе
У Казахстані сім людей загинули під час вибуху газу в кафе
27 лютого, 08:24
За словами Шмигаля, Україна працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання
Україна вперше отримає скраплений газ через термінал у Литві
26 лютого, 11:07
Урядовці домовилися працювати над укладенням майбутньої енергетичної угоди
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
18 лютого, 22:10
За час великої війни РФ здійснила 401 атаку на інфраструктуру «Нафтогазу»
Енергетичний терор: стало відомо, скільки разів РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» торік
17 лютого, 19:17
Американський дипломат 15–16 лютого відвідає Братиславу та Будапешт
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
13 лютого, 06:22
Китай має надлишкові запаси LNG, попри статус найбільшого імпортера у світі
Китай уперше за чотири роки відправив зріджений газ до Європи
12 лютого, 13:10

Події в Україні

Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів
Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів
Стало відомо, чим займалося підприємство в Харкові, яке атакувала РФ
Стало відомо, чим займалося підприємство в Харкові, яке атакувала РФ

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua