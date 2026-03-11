Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України

Корецький назвав причину атак окупантів

Два дні поспіль російська терористична армія атакує нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України. Сьогодні було пошкоджено одну з перекачувальних станцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Російські війська завдають ударів безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджено одну з перекачувальних станцій. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зазначив: «З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу «Дружба» в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи».

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. За даними компанії, є руйнування, на об’єкті була пожежа.

Як повідомлялося, російські загарбники 9 лютого атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.