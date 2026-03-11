Головна Країна Події в Україні
РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)
На місці працюють екстрені служби
фото: Запорізька ОВА

Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдали окупанти по Запоріжжю

Сьогодні, 11 березня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оновлення станом на 17:44

РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено) фото 1

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки до дев'яти осіб. Про це повідомив Іван Федоров.

Оновлення станом на 17:07

РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено) фото 2

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки до шести осіб. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі.

РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено) фото 3

Інші наслідки атаки встановлюються, повідомив очільник Запорізької ОВа Іван Федоров.

Дані станом на 16:56

За даними влади, пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.

РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено) фото 4

На місці працюють екстрені служби.

Федоров додав, що щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдав ворог по Запоріжжю.

До слова, два дні поспіль російська терористична армія атакує нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України. Сьогодні було пошкоджено одну з перекачувальних станцій.

