РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)

Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдали окупанти по Запоріжжю

Сьогодні, 11 березня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оновлення станом на 17:44

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки до дев'яти осіб. Про це повідомив Іван Федоров.

Оновлення станом на 17:07

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки до шести осіб. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі.

Інші наслідки атаки встановлюються, повідомив очільник Запорізької ОВа Іван Федоров.

Дані станом на 16:56

За даними влади, пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.

На місці працюють екстрені служби.

Федоров додав, що щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдав ворог по Запоріжжю.

До слова, два дні поспіль російська терористична армія атакує нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України. Сьогодні було пошкоджено одну з перекачувальних станцій.