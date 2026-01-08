Удар по енергетиці. «Укренерго» терміново звернулося мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя

Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області

Аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих регіонах розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація

Російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням, пише «Главком».

«Якщо у вашому населеному пункті наразі є електроенергія – споживайте її максимально ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на мережі та забезпечити електропостачання більшій кількості споживачів», – йдеться у повідомленні.

Енергетики наголошують: аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих регіонах розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Наразі першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетична система працює в умовах підвищеної складності, служби перебувають у постійній готовності до відновлювальних робіт.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.

У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.