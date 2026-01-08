Головна Країна Події в Україні
Удар по енергетиці. «Укренерго» терміново звернулося мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Удар по енергетиці. «Укренерго» терміново звернулося мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
фото: Суспільне

Аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих регіонах розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація

Російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням, пише «Главком».

«Якщо у вашому населеному пункті наразі є електроенергія – споживайте її максимально ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на мережі та забезпечити електропостачання більшій кількості споживачів», – йдеться у повідомленні.

Енергетики наголошують: аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих регіонах розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Наразі першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетична система працює в умовах підвищеної складності, служби перебувають у постійній готовності до відновлювальних робіт.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів. 

У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

