Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву

Президент: Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області. Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлене та відбувається за графіками. На Дніпровщині роботи тривають – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. Всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію. Доручив премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі», – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

«Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну. Саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально. Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним», – підсумував глава України.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

До слова, внаслідок ударів 800 тис. родин у Дніпропетровській області без світла. «У Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами», – сказав мер Борис Філатов.