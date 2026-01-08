Головна Країна Політика
search button user button menu button

Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву
У Дніпрі на базі дошкільних та навчальних закладів працюють пункти незламності
фото: Суспільне Дніпро

Президент: Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області. Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлене та відбувається за графіками. На Дніпровщині роботи тривають – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. Всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію. Доручив премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі», – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

«Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну. Саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально. Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним», – підсумував глава України.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

До слова, внаслідок ударів 800 тис. родин у Дніпропетровській області без світла. «У Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами», – сказав мер Борис Філатов.

Читайте також:

Теги: Запорізька область Володимир Зеленський Дніпропетровщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент: Україна почала застосовувати балістичні ракети «Сапсан»
Президент: Україна почала застосовувати балістичні ракети «Сапсан»
9 грудня, 2025, 21:18
У П'ятихатках постраждав вокзал внаслідок атаки
Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
15 грудня, 2025, 04:56
Перша зустріч Зеленського та Навроцького
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
19 грудня, 2025, 11:19
За словами глави держави, ворожі безпілотники летять повітряним простором Білорусі, аби їх не вдалося перехопити українським БпЛА
Росія використовує Білорусь, аби обходити українську ППО – президент
26 грудня, 2025, 15:53
Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні – це щось більше, ніж просто війна заради території
Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
20 грудня, 2025, 16:50
Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
24 грудня, 2025, 11:19
Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
28 грудня, 2025, 19:16
Зеленський: Ми дуже стараємось у новому році відновити обміни
Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
1 сiчня, 18:48
У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, жовтень 2025 року
Зеленський оприлюднив деталі розмови з прем’єр-міністром Британії
3 сiчня, 14:15

Політика

Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву
Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
МЗС закликало українців залишити територію Ірану
МЗС закликало українців залишити територію Ірану
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста
Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua