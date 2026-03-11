Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку

«Внутрішньо переміщені особи похилого віку потребують окремого підходу»

Соціальний супровід після переміщення з небезпечних територій потребує особливого підходу, якщо йдеться про допомогу людям старшого віку.

Війна загострила проблеми цієї категорії: втрата домівки та соціальних зв’язків, труднощі з орієнтацією в нових громадах та обмежений доступ до послуг. Це робить літніх переселенців однією з найбільш вразливих груп населення.

Таку думку висловив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

«Внутрішньо переміщені особи похилого віку потребують окремого підходу. Для них необхідно розвивати адаптоване житло, мобільні мультидисциплінарні команди, денні центри, соціальну адаптацію та адресний супровід», – зазначив він.

Запропонований Асоціацією механізм передбачає створення системи супроводу людини після переміщення. Йдеться про первинну оцінку потреб, допомогу з житлом, доступ до медицини та соціальних сервісів, а також інтеграцію в життя громади через денні центри та клуби. Такий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли літні люди залишаються без належної опіки та змушені самостійно шукати допомогу.

За оцінками міжнародних організацій, близько 19% ВПО – це люди віком 60+, що становить понад 800 тис. осіб.

Нагадаємо, що Асоціація прифронтових міст та громад послідовно наголошує на необхідності реформування системи підтримки вимушено переміщених осіб. Рішенням може бути запровадження на національному рівні «єдиного маршруту ВПО». Йдеться про синхронізацію виплат і послуг, акценті на працевлаштуванні, запровадженні інституту соціальних менеджерів. Очільник АПМГ Ігор Терехов також апропонував встановити на національному рівні День внутрішньо переміщених осіб – 25 лютого, і закріпити цю дату на наступні 5 років.

«П’ять років – достатній горизонт, щоби зробити все необхідне для того, аби в статусі внутрішньо переміщеної особи більше не було потреби. За цей час люди мають або повернутися в безпечні громади, або повноцінно інтегруватися там, де вони живуть сьогодні – з роботою, житлом і впевненістю у завтрашньому дні», – резюмував Терехов.

Теги: ВПО Ігор Терехов населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

100-річна американка Рут Ґоув розповіла про наслідки довгого життя
У США зростає кількість довгожителів: фахівці прогнозують кризу в країні
20 лютого, 03:00
Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр
14 лютого, 20:47
За словами Рубіо, Трамп протягом року намагався з’ясувати, чи може Вашингтон стати посередником у переговорах для досягнення миру
Рубіо пояснив роль США у російсько-українській війні
15 лютого, 18:35
Олена Білозерська та її син Павло
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
22 лютого, 21:20
Аналітики твердять, що Україна перетворюється на країну вдів та сиріт, стикаючись з демографічною катастрофою
Четверті роковини великої війни. Як змінилася демографічна ситуація в Україні
24 лютого, 08:00
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
26 лютого, 09:09
У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
За минулий тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 11%
Грип у Києві йде на спад: скільки людей захворіло за минулий тиждень
9 березня, 13:10
Окупанти вдарили по підприємству в Харкові: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по підприємству в Харкові: є загиблі та поранені
Сьогодні, 08:52

Події в Україні

РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)
РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)
Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку
Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку
Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua