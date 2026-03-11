Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку

«Внутрішньо переміщені особи похилого віку потребують окремого підходу»

Соціальний супровід після переміщення з небезпечних територій потребує особливого підходу, якщо йдеться про допомогу людям старшого віку.

Війна загострила проблеми цієї категорії: втрата домівки та соціальних зв’язків, труднощі з орієнтацією в нових громадах та обмежений доступ до послуг. Це робить літніх переселенців однією з найбільш вразливих груп населення.

Таку думку висловив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

«Внутрішньо переміщені особи похилого віку потребують окремого підходу. Для них необхідно розвивати адаптоване житло, мобільні мультидисциплінарні команди, денні центри, соціальну адаптацію та адресний супровід», – зазначив він.

Запропонований Асоціацією механізм передбачає створення системи супроводу людини після переміщення. Йдеться про первинну оцінку потреб, допомогу з житлом, доступ до медицини та соціальних сервісів, а також інтеграцію в життя громади через денні центри та клуби. Такий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли літні люди залишаються без належної опіки та змушені самостійно шукати допомогу.

За оцінками міжнародних організацій, близько 19% ВПО – це люди віком 60+, що становить понад 800 тис. осіб.

Нагадаємо, що Асоціація прифронтових міст та громад послідовно наголошує на необхідності реформування системи підтримки вимушено переміщених осіб. Рішенням може бути запровадження на національному рівні «єдиного маршруту ВПО». Йдеться про синхронізацію виплат і послуг, акценті на працевлаштуванні, запровадженні інституту соціальних менеджерів. Очільник АПМГ Ігор Терехов також апропонував встановити на національному рівні День внутрішньо переміщених осіб – 25 лютого, і закріпити цю дату на наступні 5 років.

«П’ять років – достатній горизонт, щоби зробити все необхідне для того, аби в статусі внутрішньо переміщеної особи більше не було потреби. За цей час люди мають або повернутися в безпечні громади, або повноцінно інтегруватися там, де вони живуть сьогодні – з роботою, житлом і впевненістю у завтрашньому дні», – резюмував Терехов.