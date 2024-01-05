Повітряні сили пояснили, як втрати Су-34 впливають на армію РФ

Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59

За словами Ігната, минулого року росіяни виготовили партію з двох-трьох Су-34

Росія продовжує виробляти винищувачі Су-34, однак у малій кількості через санкції. Тому втрата кожного літака для них є дуже серйозною. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Виробництво (літаків Су-34 – «Главком») займає багато часу, особливо в умовах санкцій. Їм (росіянам – «Главком») потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво», – розповів Ігнат.

За словами Ігната, минулого року росіяни виготовили партію з двох-трьох Су-34.

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«Сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж Росія здатна виробляти», – зазначив він.

Речник додав, що Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За успішною операцією стоїть Головне управління розвідки.

До слова, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Зокрема, російська авіація втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ.