Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили пояснили, як втрати Су-34 впливають на армію РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, як втрати Су-34 впливають на армію РФ
Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59
фото з відкритих джерел

За словами Ігната, минулого року росіяни виготовили партію з двох-трьох Су-34

Росія продовжує виробляти винищувачі Су-34, однак у малій кількості через санкції. Тому втрата кожного літака для них є дуже серйозною. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Виробництво (літаків Су-34 – «Главком») займає багато часу, особливо в умовах санкцій. Їм (росіянам – «Главком») потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво», – розповів Ігнат.

За словами Ігната, минулого року росіяни виготовили партію з двох-трьох Су-34.

«Сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж Росія здатна виробляти», – зазначив він.

Речник додав, що Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За успішною операцією стоїть Головне управління розвідки.

До слова, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Зокрема, російська авіація втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ.

Теги: винищувач окупанти росія Юрій Ігнат війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вже давно займається розробкою нової гіперзвукової ракети
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
Сьогодні, 11:15
Наслідки масштабної російської атаки по Києву
Удар по Києву. Що відбувається біля будинку на Солом'янці та що кажуть очевидці (фоторепортаж)
2 сiчня, 17:21
Окопи знаходяться у населеному пункті Окунівка
Партизани показали окопи росіян у Криму (фото)
28 грудня, 2023, 12:09
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною
28 грудня, 2023, 00:39
Атака на Україну, Білий дім розповів про хід переговорів щодо допомоги Україні: головне за ніч
Атака на Україну, Білий дім розповів про хід переговорів щодо допомоги Україні: головне за ніч
21 грудня, 2023, 07:10
Найважливішою подією 2024 року стануть вибори в США, і вони в принципі вже тривають і дуже по нам б’ють
Що чекає на світ у 2024 році? Прогноз для Заходу
20 грудня, 2023, 16:01
Схожі заяви диктатор Володимир Путін робив перед вторгненням до України
Серйозна загроза. ISW проаналізував погрози Путіна Фінляндії і НАТО
18 грудня, 2023, 08:17
Туск порівняв напад на Україну із «нападом на всіх нас»
Туск: Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 грудня, 2023, 12:58
В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза
Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам
10 грудня, 2023, 09:11

Події в Україні

Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА
Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА
Повітряні сили пояснили, як втрати Су-34 впливають на армію РФ
Повітряні сили пояснили, як втрати Су-34 впливають на армію РФ
Розвідка відреагувала на статтю The Telegraph про підготовку наступу на Харківщині
Розвідка відреагувала на статтю The Telegraph про підготовку наступу на Харківщині
Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
Британська розвідка повідомила, де РФ провела безрезультатну наступальну операцію
Британська розвідка повідомила, де РФ провела безрезультатну наступальну операцію
Україна тестує універсального бойового робота: міністр Федоров повідомив деталі
Україна тестує універсального бойового робота: міністр Федоров повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
17K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
15K
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
12K
Ситуація на фронті може змінитися, але вже відомо, хто програв війну – Держдеп США
11K
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
6665
Washington Post розповів, скільки балістичних ракет отримав Путін від Кім Чен Ина

Новини

Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua