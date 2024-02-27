ЗСУ збили ще один Су-34 росіян

Захисники ліквідували літак на східному напрямку

Українські військові збили ще один російський літак Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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«Мінус ще один Су-34 на східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!» – написав він.

Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними.

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«Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу», – додав він.

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

До відома, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.