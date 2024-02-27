Знищення російського А-50: британська розвідка повідомила про прорахунки РФ

Росія розпочала польоти А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року

Росія може відсунути літаки від лінії фронту після ліквідації другого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. У Москви залишилося лише сім таких бортів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 23 лютого 2024 року російський літак А-50 було знищено (майже напевно ракетою класу «земля-повітря») під час польоту на південь від Азовського моря над російською територією в Краснодарському краї.

«Існує мала ймовірність того, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його», – йдеться в публікації.

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Це другий А-50, знищений за два місяці. За даними британської розвідки, Росія розпочала польоти А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року. А 14 січня 2024 року Україна успішно завдала удару по А-50 у цьому районі. Це змусило російських політиків задуматися про безпечніші зони експлуатації літака.

«Цей останній успіх України продемонстрував нездатність Росії захистити цінні авіаційні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських планів дій в галузі авіації», – йдеться в повідомленні.

При цьому російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки залишилися сім бойових літаків. Тим не менш, втрата двох досвідчених спеціалізованих екіпажів за два місяці, швидше за все, призведе до подальшої напруги і бойової втоми сил, що залишилися, якщо вони хочуть підтримувати постійні операції.

«Цілком імовірно, що російські ВПС знову розглянуть можливість використання інших місць проведення операцій, але Україна демонструє здатність швидко адаптуватися та продовжує становити загрозу», – зазначає міноборони Британії.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти людей, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.