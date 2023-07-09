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На Броварському шосе у Києві потужно палає АЗС, рух перекрито

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Броварському шосе у Києві потужно палає АЗС, рух перекрито
Стовп диму від пожежі видно чи не з усього лівого берега столиці
фото: ДСНС України

Вулицею стелиться густий чорний дим

На Броварському шосе палає АЗС. Вулицею стелиться густий чорний дим. Відповідні відео поширюють місцеві Telegram-канали.

Зазначається також, що шосе через пожежу перекрили. Водіїв закликають завчасно планувати свій маршрут.

Деталі щодо причин і постраждалих уточнюються. На місці події працюють рятувальники, до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

На Броварському шосе у Києві потужно палає АЗС, рух перекрито фото 1

Нагадаємо, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа

 

Теги: пожежа Київ АЗС відео

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