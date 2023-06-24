У Києві спалахнула пожежа на території «Епіцентру» (відео)
Над будівлею здіймаються клуби диму
Вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа. Відео з пожежею опублікували місцеві Telegram-канали.
Над будівлею здіймаються клуби диму.
Що стало причиною займання – наразі невідомо.
Нагадаємо, в Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.
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