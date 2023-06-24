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У Києві спалахнула пожежа на території «Епіцентру» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві спалахнула пожежа на території «Епіцентру» (відео)
фото: скрін із відео

Над будівлею здіймаються клуби диму

Вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа. Відео з пожежею опублікували місцеві Telegram-канали.

Над будівлею здіймаються клуби диму.

Що стало причиною займання – наразі невідомо.

Нагадаємо, в Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.

Вже відомо про трьох загиблих.

Теги: пожежа Київ

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