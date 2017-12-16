Президент підписав Закон, який забезпечить безперервність телерадіомовлення у зоні АТО

Документ дозволяє вести телерадіотрансляцію для регіонів, вразливих до інформаційного впливу Росії

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України». Про це повідомляє прес-служба глави держави. Метою Закону є забезпечення безперервності мовлення телерадіоорганізацій і



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Документ дозволяє вести телерадіотрансляцію для регіонів, вразливих до інформаційного впливу Росії

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Метою Закону є забезпечення безперервності мовлення телерадіоорганізацій і трансляції їх програм для населення шляхом запровадження механізму прискореної видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення на територіях, найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу, а також визначення особливих умов щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Досягнення мети забезпечуватиметься шляхом законодавчого запровадження процедури надання дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, зокрема таких, що межують з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим та містом Севастополем, окремими районами Донецької і Луганської областей, а також прикордонними районами України, на які з території сусідніх держав засобами ефірного телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора. Зокрема, документом доповнюються регуляторні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення можливістю надавати дозволи на тимчасове мовлення.

Законом також вносяться зміни до Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про радіочастотний ресурс України» в частині закріплення механізму видачі тимчасових дозволів на мовлення та визначаються терміни: «тимчасове мовлення», «дозвіл на тимчасове мовлення», «території з особливим режимом мовлення».