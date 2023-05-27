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Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю: попередження розвідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю: попередження розвідки
Окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї
фото з відкритих джерел

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії

Спецслужби Росії розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю. Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Аби зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України, російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати  як фейковий доказ для звинувачення України.

«Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті», – ідеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямоване на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю і навряд чи означатиме ескалацію з боку Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. 

У квітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Вже 14 квітня Білорусь озвучила нові ядерні погрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Європейський союз відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Офіційний Вашингтон засудив домовленості між Москвою і Мінськом щодо розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.

Теги: окупанти держава

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