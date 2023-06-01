ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. Сирський повідомив деталі

Просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувалися інші важливі задачі

Окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя

Українські військові протягом останніх днів зупинили просування на флангах у районі Бахмута Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає «Українська правда».

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«Протягом декількох минулих днів просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувалися інші важливі задачі. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, які спрямовані на відновлення боєздатності наших частин і зриву ворожих намірів», – йдеться в повідомленні.

Сирський додав, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя.

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Раніше повідомлялося, що Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.