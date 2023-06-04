ISW пояснив, чому Пригожин хоче відправити «вагнерівців» під Білгород

Погрози терориста лунають на тлі загального невдоволенням росіян безпековою ситуацією на кордоні Білгородської області

Ватжок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин став погрожувати військовому командуванню РФ відправити своїх найманців до Білгородської області Росії навіть без їхньої згоди. Імовірно, це робиться з метою піару та перенаправлення своїх найманців у регіон із відносно меншим масштабом бойових дій. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, погрози Пригожина лунають на тлі загального невдоволенням росіян безпековою ситуацією на кордоні Білгородської області. Так, Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» не чекатиме запрошення або дозволу від міноборони РФ на оборону Білгородщини, якщо керівництво не подолає загрози безпеці регіону.

Крім того, свою непокору Пригожин виправдовував тим, що «Вагнер» прагне «захистити російський народ». Під цим малося на увазі те, що його ПВК візьме на себе роль захисника кордону, чим має займатися міноборони країни.

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Аналітики зазначають, що погрози Пригожина ґрунтуються на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору РФ про те, що російська влада не зробила достатньо для захисту прикордонних районів від наслідків війни, і відображають нинішню втрату Пригожиним інформаційної ініціативи.

Крім того, погрози «кухаря Путіна» також вказують на те, що він може прагнути до того, щоб його найманці взяли на себе основну або повну відповідальність за вісь на українському театрі воєнних дій після штурмів Бахмута.

«Пригожин може розглядати білгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди до Росії досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах», – ідеться у звіті.

На думку аналітиків, розміщення «вагнерівців» на кордоні з Білгородом дозволило б Пригожину зберегти свою позицію командувача передових сил без виснажливих вимог проведення лобових атак у стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста.

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«Очевидна погроза Пригожина розпочати військові операції, навіть якщо оборонні, на території Росії без дозволу міноборони викликає подив, якщо це не просто яскрава риторика», – зауважив ISW.

На переконання аналітиків, це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил.

Також експерти звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін мав би бути дуже впевненим в особистій лояльності Пригожина до себе, щоб почуватися комфортно у такій ситуації.

мапа боїв: ISW

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