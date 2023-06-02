Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут

За словами американського чиновника, загальна кількість втрат РФ у війні з Україною перевищує 200 тисяч

Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут Донецької обалсті. Таку оцінку висловив неназваний західний посадовець у коментарі журналістам Sky News.

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«Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут – Попасна протягом річної битви», – заявив чиновник.

Уточнюється, що 60 тисяч – це консервативна оцінка російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. Щонайменше третина з них, за словами посадовця, – саме загиблі.

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Співрозмовник журналістів назвав Бахмут стратегічно неважливим містом і додав, що, за оцінкою Заходу, українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста.

«Ми бачимо, що сили групи «Вагнер» перебувають у процесі відходу (з Бахмута – «Главком»), принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії», – пояснив чиновник.

За його словами, загальна кількість втрат РФ у війні з Україною перевищує 200 тисяч.

Нагадаємо, завершилася 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву (знищені нашими захисниками) та випустив дві керовані ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив приблизно 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.