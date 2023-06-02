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Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут
Такий вигляд має Бахмут після обстрілів російських окупаційних військ
фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

За словами американського чиновника, загальна кількість втрат РФ у війні з Україною перевищує 200 тисяч

Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут Донецької обалсті. Таку оцінку висловив неназваний західний посадовець у коментарі журналістам Sky News.

«Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут – Попасна протягом річної битви», – заявив чиновник.

Уточнюється, що 60 тисяч – це консервативна оцінка російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. Щонайменше третина з них, за словами посадовця, – саме загиблі.

Співрозмовник журналістів назвав Бахмут стратегічно неважливим містом і додав, що, за оцінкою Заходу, українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста.

«Ми бачимо, що сили групи «Вагнер» перебувають у процесі відходу (з Бахмута – «Главком»), принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії», – пояснив чиновник.

За його словами, загальна кількість втрат РФ у війні з Україною перевищує 200 тисяч.

Нагадаємо, завершилася 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву (знищені нашими захисниками) та випустив дві керовані ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив приблизно 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: втрати ПВК «Вагнер» Бахмут

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