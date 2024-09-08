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Генерал США Годжес пояснив, хто може усунути Путіна від влади

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Генерал США Годжес пояснив, хто може усунути Путіна від влади
Один із способів усунути Путіна – це налаштувати проти нього його власних громадян
фото з відкритих джерел

Годжес вважає, що російські олігархи з часом втомляться від обмежень, накладених на їхні фінансові ресурси

Олігархи з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна можуть почати протидіяти йому та усунути його від влади, якщо він не зупинить війну в Україні. Таку думку висловив виданню The Sun колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Годжес.

На початку російського вторгнення в Україну Захід наклав жорсткі санкції на російських олігархів, заборонивши їм виїжджати за кордон і заморозивши їхні активи. Це призвело до зриву багатьох міжнародних угод та залишило їх без фінансових ресурсів. Генерал Годжес вважає, що ці санкції можуть стати ключовим чинником у падінні Путіна, оскільки олігархи сильно незадоволені такими обмеженнями.

Генерал Годжес вважає, що російські олігархи з часом втомляться від обмежень, накладених на їхні фінансові ресурси, і це може призвести до змін. Коли олігархи не зможуть здійснювати свої бажання, такі як поїздки до коханок або відправка дітей до престижних шкіл, вони можуть виявити незадоволення і можливо навіть вжити заходів проти Путіна.

Він розповів, що слід продовжувати тиск на Росію та її олігархів. Генерал наголосив, що потрібно ізолювати Росію дипломатично, економічно, політично і військово. Поразка Росії повинна стати стратегічною метою, і для цього слід зробити все можливе.

Годжес вважає, що один із способів усунути Путіна – це налаштувати проти нього його власних громадян. Він відзначає, що, хоча на президентських виборах у березні Путін отримав 87% голосів, зміни можуть статися швидко, якщо довіра до нього почне зменшуватися. Але росіяни повинні самі вирішити, коли їм вистачить, і хоч наразі в Росії немає масштабних протестів, як у Мінську чи Тегерані, зміни можуть статися в майбутньому.

Раніше Генерал Бен Годжес розповів, що заважає Україні здобути перемогу у війні.

Нагадаємо, що Україна активно й успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети. 

Раніше повідомлялося, що на фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів.

Крім того, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. 

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Теги: санкції путін олігархи Україна боєприпаси кордон росіяни

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