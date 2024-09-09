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Польське місто стало одним із найкращих для життя у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польське місто стало одним із найкращих для життя у Європі
У місті Білосток дуже приязні люди
фото із відкритих джерел

Наразі у місті Білосток мешкає 290 тис. людей

Польське місто Білосток, у якому практично немає туристів, було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі після схвальних відгуків його мешканців.

У звіті, оприлюдненому Європейською комісією, місто посідає перше місце за найвищим відсотком жителів, які відчули покращення якості свого життя.

За цим показником Білосток перевершив багато відомих міст, зокрема, залишивши позаду Рим, Лондон і Берлін.

Наразі на території міста мешкає 290 тис. людей. І вони зовсім не проти показати Білосток туристам. Наразі мандрівники фактично не їдуть до міста. А дарма. Бо там є на що подивитися і що скуштувати. Особливої уваги заслуговує старе місто.

Зокрема, серед обовязкових до відвідування локацій:

  • палац Браницьких;
  • Ринкова площа;
  • Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці;
  • казкова вулиця Липова.

Туристів закликають спланувати візит до  Білостока. Зокрема, місто чудово підійде для сіті-брейк. Зауважують, що місцеві мешканці  –  дуже приязні до туристів.

Зокрема, охоче допоможуть та підкажуть, куди варто піти, аби класно провести час. Хоча не всі у Білостоці володіють англійською мовою, завжди можна порозумітися.

Нагадаємо, уряд Польщі представив проєкт щодо внесення змін до деяких законів «з метою усунення порушень у візовій системі Польщі». Зокрема, проєкт говорить про реформування системи видачі національної візи з метою навчання. Так, у разі прийняття поправок абітурієнт повинен надати свідоцтво про навчання, нострифіковане через NAWA (Польська національна агенція академічного обміну, – «Главком»).

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Теги: Польща Європа соціум місто

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