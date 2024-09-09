Польське місто стало одним із найкращих для життя у Європі
Наразі у місті Білосток мешкає 290 тис. людей
Польське місто Білосток, у якому практично немає туристів, було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі після схвальних відгуків його мешканців.
У звіті, оприлюдненому Європейською комісією, місто посідає перше місце за найвищим відсотком жителів, які відчули покращення якості свого життя.
За цим показником Білосток перевершив багато відомих міст, зокрема, залишивши позаду Рим, Лондон і Берлін.
Наразі на території міста мешкає 290 тис. людей. І вони зовсім не проти показати Білосток туристам. Наразі мандрівники фактично не їдуть до міста. А дарма. Бо там є на що подивитися і що скуштувати. Особливої уваги заслуговує старе місто.
Зокрема, серед обовязкових до відвідування локацій:
- палац Браницьких;
- Ринкова площа;
- Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці;
- казкова вулиця Липова.
Туристів закликають спланувати візит до Білостока. Зокрема, місто чудово підійде для сіті-брейк. Зауважують, що місцеві мешканці – дуже приязні до туристів.
Зокрема, охоче допоможуть та підкажуть, куди варто піти, аби класно провести час. Хоча не всі у Білостоці володіють англійською мовою, завжди можна порозумітися.
Нагадаємо, уряд Польщі представив проєкт щодо внесення змін до деяких законів «з метою усунення порушень у візовій системі Польщі». Зокрема, проєкт говорить про реформування системи видачі національної візи з метою навчання. Так, у разі прийняття поправок абітурієнт повинен надати свідоцтво про навчання, нострифіковане через NAWA (Польська національна агенція академічного обміну, – «Главком»).
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