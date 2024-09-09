Одружився з тещою, аби втекти за кордон: прикордонники викрили жителя Рівненщини

За версією «молодят», вони їхали до Варшави лікувати зір «дружині»

На кордоні з Польщею лише упродовж останніх днів виявили три випадки, повʼязані із фіктивними шлюбами. В усіх чоловіки намагались виїхати з України, прикриваючись хворобами дружин. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

«В одному випадку 28-річний житель Рівненщини одружився зі своєю 40-річною тещею, особою з інвалідністю І групи. За версією «молодят», вони їхали до Варшави лікувати зір «дружині». Акторську майстерність пара проявляла до останнього та запевняли, що шлюб укладений у липні – по великій любові. Пізніше чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина – його теща. І шлюб був укладений з метою виїзду за межі України», – йдеться у повідомленні.

Прикордонникам вдалось зʼясувати, що 7 вересня реальна дружина чоловіка виїхала за кордон. А її чоловік з тещею у цей же день спробував виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Там їх намір викрили, тож вже наступного дня вони вирушили у пункт пропуску «Рава-Руська». «Інші два випадки зафіксували в пункті пропуску «Краківець». Обидва «подружжя» їхали нібито на лікування своїх дружин. 41-річний уродженець Івано-Франківщини наприкінці серпня одружився з 46-річною жінкою, особою з інвалідністю II групи. Ще в одному випадку 18-річний волинянин одружився з 19-річною дівчиною, особою з інвалідністю II групи з дитинства. Шлюб «пара» уклала 30 серпня», – повідомили прикордонники.

Щодо всіх випадків прикордонники сповістили правоохоронців, які й зʼясують усі обставини.

Як повідомлялося, українським прикордонникам довелося попереджувальними пострілами зупиняли двох мешканців Вінниччини та жителя Донеччини за 100 м від кордону з Угорщиною. Чоловіки намагалися втекти, але, почувши постріли, зупинилися та виконали усі законні вимоги прикордонного наряду.