Де дорожчий борщ? Аналітики порівняли вартість в Україні та Польщі

Індекс, який показує вартість інгредієнтів для приготування традиційного українського борщу, є своєрідним показником купівельної спроможності населення

З нагоди Фестивалю Борщу, що проходить у десяти містах Польщі третій рік поспіль, аналітики порахували, скільки коштів витрачаються українці та поляки на приготуванні страви. Аналітичний центр Gremi Personal порахував «Індекс Борщу».

Станом на серпень 2024 року, вартість продуктів для приготування борщу в Україні складає 169,7 грн. До цього індексу включаються такі інгредієнти, як свинина (300 гр), буряк (300 гр), картопля (300 гр), капуста (300 гр), морква (200 гр), цибуля (200 гр), часник (50 гр), томатна паста (70 гр), сметана (200 гр), зелень (40 гр), та приправа.

У той час у Польщі аналогічний набір продуктів для приготування борщу обійдеться майже удвічі дорожче – 306,9 грн (29,02 злотих).

Як зазначається індекс, який показує вартість інгредієнтів для приготування традиційного українського борщу, є своєрідним показником купівельної спроможності населення та загального рівня цін на основні продукти. У 2024 році Індекс Борщу в Україні та Польщі демонструє суттєві відмінності, що пов'язані з різними економічними умовами в обох країнах.

«Індекс Борщу є відображенням економічної ситуації в країні, і цей показник показує, наскільки доступними є основні продукти харчування для пересічного українця. Ми бачимо, що попри розповсюджений міф, що у Польщі продукти дешевші, Україна все ж залишається країною з більш дешевими цінами на основні продукти харчування. Звісно, це пов'язано із відмінностями в рівні життя та середніх доходах населення», – зазначила Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal

В аналітичному центрі також звертають увагу на відмінності між мінімальними та середніми заробітними платами в Україні та Польщі.

У Польщі мінімальна зарплата з липня 2024 року становить близько $738 (це 4 300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3 060 злотих після сплати податків. У той час в Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить $200 (8 000 гривень брутто, після оподаткування.

Щодо середньої заробітної плати, у Польщі вона складає приблизно $1 450 (після сплати податків це близько 6 000 злотих), у той час як в Україні вона становить близько $580 (21 800 грн).

Аналітики додають, що Індекс Борщу показує різницю у вартості життя між Україною та Польщею, але це не означає, що одна країна є однозначно дешевшою чи дорожчою для проживання. Для точного аналізу слід враховувати комплексний підхід, який включає усі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.

Раніше повідомлялося, що У Польщі йде прийом заявок на участь у двох програмах підтримки українців зі статусом PESEL UKR, які мешкають у центрах колективного розміщення. Програма називаються Wspólnie do niezależności та реалізуються на території різних воєводств країни.