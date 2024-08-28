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Як підтверджувати електронне бронювання при виїзді з країни? Прикордонна служба оприлюднила вичерпний перелік документів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Як підтверджувати електронне бронювання при виїзді з країни? Прикордонна служба оприлюднила вичерпний перелік документів
Демченко зауважує, що якщо людина бронюється через «Дію», то ця інформація вже має відображатися у військово-обліковому документі
колаж: glavcom.ua

Які документи потрібно мати на кордоні при бронюванні через «Дію»

Витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання не є єдиним документом, що дає підставу військовозобов’язаним для перетину кордону. Після запровадження електронного бронювання громадянам, що заброньовані через портал «Дія», для цього достатньо мати при собі електронний військово-обліковий документ, згенерований у додатку «Резерв+». Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі «Главкому». 

«Пункт 21 постанови Кабміну 650 щодо порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг зазначає, що інформація про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (бронювання) відображається у військово-обліковому документі в електронній формі, – пояснює речник ДПС. – Тому у разі, якщо людина заброньована через портал «Дія», їй необхідно мати, по-перше, закордонний паспорт, по-друге, військово-обліковий документ в електронній формі (хочу на цьому наголосити) зі згенерованим у «Резерв+» QR-кодом із зазначенням інформації про бронювання, ну, і, по-третє, документи на відрядження чи відпустку. Це вичерпний перелік документів, який необхідний у такому випадку для перетину кордону».

Демченко зауважує, що якщо людина бронюється через «Дію», то ця інформація вже має відображатися у військово-обліковому документі. 

Також прессекретар Державної прикордонної служби підтвердив, що перетин кордону можливий з витягами з наказу Мінекономіки щодо бронювань, термін дії яких сплив, але був автоматично продовжений постановою Кабінету міністрів 516 на три місяці. 

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба паспорт документи Україна Андрій Демченко

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