Прикордонники відбили штурм росіян на Вовчанському напрямку

Бій тривав дві години

На Вовчанському напрямку у Харківській області прикордонники відбили штурм російських військ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він розповів, що російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону.

Росіяни провели артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Далі за вогневої підтримки двох бойових машин піхоти окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу.

Військовослужбовці Держприкордонслужби понад дві години вели запеклий бій. За допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники знищили дві бойові машини піхоти росіян, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон.

Решту 12 штурмовиків знищили бійці Краматорського прикордонного загону.

Як повідомлялося, 13 листопада, на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати. Про це заявив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. російському десанту в місті закріпитися не вдалося. Натомість вже 14 листопада ситуація в Куп’янську була контрольована.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.