Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння: головне за ніч

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння: головне за ніч
Наслідки атаки на Одесу
фото: Telegram/Олег Кіпер

Росіяни пошкодили пожежні автівки та пожежну частину в Одесі

Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння, Канада запровадить додаткові санкції проти РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Окупанти модернізують та покращують своє озброєння

Російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек». Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проаналізував уламки безпілотників «Шахед-136», що використовувалися російськими військами під час атак з 26 по 29 жовтня. Результати дослідження показали, що російські війська модифікували ці дрони для оснащення термобаричними боєголовками.

Також стало відомо, що компанія «Роселектроніка», дочірнє підприємство російського державного оборонного концерну «Ростех», створила покриття для термобаричних систем ТОС-1А «Солнцепек», яке поглинає радіохвилі, роблячи установки «невидимими» для сучасних систем наведення та тепловізорів.

Ще одна країна приєдналась до коаліції з повернення депортованих українських дітей

Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади, що була запущена 2 лютого 2024 року.

«Ще одна країна підтримала нас у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за її підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому», – зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Австралія стала 41-ю країною, яка приєдналася до цієї ініціативи.

Канада запровадить додаткові санкції проти РФ

Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення конференції щодо формули миру в Монреалі.

Від початку російської анексії Криму Канада запровадила санкції проти більш як 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України.

Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Одесі

В Одесі через російську ракетну атаку пошкоджена пожежна частина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

Атака безпілотників на Брянськ

Безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ. Росіяни відзвітували про знищення всіх цілей, однак було зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку. На одному з поверхів пошкоджені вікна, балкон і фасад будинку.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що, за даними Міноборони РФ, сили ППО виявили та знищили чотири БпЛА

Читайте також:

Теги: Одеса війна окупанти Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували Кривий Ріг
Росіяни атакували Кривий Ріг, є постраждалі
28 жовтня, 23:30
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА
На Київщині працює ППО
23 жовтня, 03:39
Путін та Моді зустрілися на полях саміт БРІКС у Казані
Саміт БРІКС: Моді закликав Путіна завершити війну в Україні
22 жовтня, 21:23
Ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2024 року
17 жовтня, 00:00
Дельфінарій «Немо» — одеський розважально-оздоровчий комплекс
Директора дельфінарію «Немо» засуджено за колабораціонізм
15 жовтня, 20:53
«Популізм і хатоскрайність на війні не допоможуть. Не хочете йти на війну, війна прийде до вас»
Чи є необхідність додаткової мобілізації?
9 жовтня, 20:48
15-16 червня відбувся перший Глобальний саміт миру
Reuters повідомив, коли Україна організує другий Саміт миру
9 жовтня, 15:14
«Вступ до НАТО в обмін на території стає прийнятним сценарієм, а гарантії безпеки від НАТО щедрою компенсацію з боку Заходу»
НАТО в обмін на території. Чи може бути таким фінал війни?
6 жовтня, 07:21
Значної кількості бронетехніки росіян на Запорізькому напрямку наразі не зафіксовано
Окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій: названо напрямок фронту
3 жовтня, 17:49

Події в Україні

Втрати ворога станом на 1 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння: головне за ніч
Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння: головне за ніч
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW
ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW
Окупанти модернізують та покращують своє озброєння – звіт ISW
Окупанти модернізують та покращують своє озброєння – звіт ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
68K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
31K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
16K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
8148
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати

Новини

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua