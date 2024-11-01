Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння: головне за ніч

Росіяни пошкодили пожежні автівки та пожежну частину в Одесі

Удар по пожежній частині в Одесі, РФ модернізує своє озброєння, Канада запровадить додаткові санкції проти РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Окупанти модернізують та покращують своє озброєння

Російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек». Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проаналізував уламки безпілотників «Шахед-136», що використовувалися російськими військами під час атак з 26 по 29 жовтня. Результати дослідження показали, що російські війська модифікували ці дрони для оснащення термобаричними боєголовками.

Також стало відомо, що компанія «Роселектроніка», дочірнє підприємство російського державного оборонного концерну «Ростех», створила покриття для термобаричних систем ТОС-1А «Солнцепек», яке поглинає радіохвилі, роблячи установки «невидимими» для сучасних систем наведення та тепловізорів.

Ще одна країна приєдналась до коаліції з повернення депортованих українських дітей

Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади, що була запущена 2 лютого 2024 року.

«Ще одна країна підтримала нас у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за її підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому», – зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Австралія стала 41-ю країною, яка приєдналася до цієї ініціативи.

Канада запровадить додаткові санкції проти РФ

Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення конференції щодо формули миру в Монреалі.

Від початку російської анексії Криму Канада запровадила санкції проти більш як 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України.

Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Одесі

В Одесі через російську ракетну атаку пошкоджена пожежна частина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

Атака безпілотників на Брянськ

Безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ. Росіяни відзвітували про знищення всіх цілей, однак було зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку. На одному з поверхів пошкоджені вікна, балкон і фасад будинку.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що, за даними Міноборони РФ, сили ППО виявили та знищили чотири БпЛА