Глава МЗС Норвегії відвідав Рівненську АЕС

В Україні із офіційним візитом перебував Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Рівненську АЕС, щоб висловити підтримку заходам, спрямованим на забезпечення ядерної безпеки. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

«Атаки Росії на енергосистему можуть поставити під загрозу ядерну безпеку навіть тоді, коли атомні електростанції не зазнають прямого впливу», – сказав міністр

На його думку, будь-яка загроза ядерній безпеці України та Європи є абсолютно неприпустимою. Міністр також нагадав, що співробітництво між Україною та Норвегією в галузі ядерної безпеки розпочалося ще у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС. Це партнерство розширилося після анексії Криму Росією та її військових дій на сході України у 2014 році, а також посилилося з початком повномасштабної війни в 2022 році. Зокрема, в березні 2022 року Норвегія передала Рівненській АЕС необхідні запасні частини для забезпечення безперебійної роботи.

«Ми також підтримали заходи з кібербезпеки на Рівненській АЕС та надали обладнання для забезпечення швидкого запуску реакторів після автоматичного відключення через нестабільне електропостачання», – сказав міністр.

Він також висловив серйозну занепокоєність щодо ситуації на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських військових. Разом з міністром на Рівненську АЕС прибув Пер Странд, генеральний директор Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки (DSA).

«Напади Росії на енергомережу становлять пряму загрозу ядерній безпеці та безпеці Європи», – наголосив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі заявив, що Норвегія передає Україні черговий пакет допомоги. Цього разу на суму €6,4 млн.

До слова, стало відомо, що Україна отримає винищувачі F-16 від Норвегії, і перші шість літаків будуть доставлені найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Раніше повідомлялось, що за даними Норвезької імміграційної служби, нині у державі проживає понад 70 тис. громадян України, які набули статусу тимчасового колективного захисту. Найбільшими за кількістю українців осередками є міста Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм та Драммен.