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Ганець їхав учитися до Москви, а опинився в українському полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ганець їхав учитися до Москви, а опинився в українському полоні
Джошуа підписав контракт, після чого його відправили в Донецьк
фото: скріншот із відео

Джошуа звернувся до президента своєї країни та попросив, щоб його якомога швидше обміняли

Планував здобути освіту у Москві, а опинився у підбитому танку поблизу Донецька. Збройні сили України взяли у полон громадянина Гани. Свою історію він розповів Володимиру Золкіну.

Ганець на ім’я Джошуа працював у Дубаї пожежним інспектором. Він вирішив покращити свою освіту, тож подав документи до московського університету «Синергія». Після оплати послуг його зарахували до вишу та прислали запрошення на навчання, що дозволило зробити візу. Та коли Джошуа приїхав до Москви, в університеті заявили – за можливість студіювати різноманітні науки необхідно заплатити ще $2100. Грошей у ганця не було. Тож він послухав поради сусіда по кімнаті та вирушив до війська. Джошуа пообіцяли, що він не братиме участі у боях. Але щойно іноземець підписав контракт, як опинився у Донецьку, а після двох тижнів підготовки вже їхав у танку штурмувати позиції ЗСУ.

«Танк був знищений, я зміг із нього вибратися, намагався знайти місце, щоб сховатися, так і опинився в полоні», – бідкається ганець.

Джошуа звернувся до президента своєї країни та попросив, щоб його якомога швидше обміняли. Найманець бідкався, що його ошукали та повторював – треба додому, бо ж він годувальник, необхідно утримувати маму, тата та вагітну дружину.

Нагадаємо, Збройні сили України брали в полон найманців із різних країн. Починаючи з пострадянських – Білорусі, Таджикистану, – і до екзотичних африканських, як от Сомалі.

РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне. 

Також Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

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Теги: полон документи навчання поради запрошення Україна

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