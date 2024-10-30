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Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч
Внаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки
фото: КМВА/Telegram

У результаті падіння уламків дрона, у Солом’янському районі столиці виникли пожежі

У ніч проти 30 листопада ворог учергове атакував Київ безпілотниками, «Укренерго» готується до найважчої зими за останні три роки, а СNN заявили, що частина солдатів КНДР уже в Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 жовтня, щоб ви були в курсі подій.

Частина солдатів КНДР уже в Україні

Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч фото 1

На території України вже перебуває невелика кількість солдатів КНДР. На Заході очікують, що їх ставатиме більше, оскільки іноземні військові завершують підготовку та рухаються до лінії фронту.

Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка

Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч фото 2

Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію з пересадки частини печінки п’ятимісячному малюкові. Процедура була для хлопчика єдиним шансом вижити.

Медики виконали моносегментну трансплантацію печінки. Як зазначається, це перша пересадка в Україні від дорослого для пацієнта такого віку. Для цієї операції медики «Охматдиту» консультувалися з колегами з Японії та Кореї, щоб обрати оптимальний підхід.

«Укренерго» готується до найважчої зими за останні три роки

Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч фото 3

В «Укренерго» готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт

«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі», – каже Брехт.

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності і це – «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.

Ворог атакував Київ безпілотниками, є постраждалі 

Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч фото 4

У ніч проти 30 жовтня ворог обстріляв столицю. Внаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки в Солом’янському районі. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб – постраждали.

Кирило Буданов молиться та відвідує богослужіння 

Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та молитви Буданова: головне за ніч фото 5

Головний розвідник України Кирило Будановвіруюча людина, православний християнин, який відвідує богослужіння, коли має час. Про це у інтерв’ю Яніні Соколовій розповів керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Холодов.

За словами капелана, Буданов молиться про перемогу українського народу над ворогами.

Нагадаємо, триває 980-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: військові Україна повітря Укренерго Кирило Буданов ворог

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