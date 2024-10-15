Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW

Росіяни активно штурмують ЗСУ в Курській області

Російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області. Про це повідомляють у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Українські операції в Російській Федерації

Фото: ISW

Російські війська відбили територію в основному українському виступі в Курській області. Російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили Товстий Луг (на південний схід від Коренево), а один блогер стверджував, що частини російської 11-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади відбили Черкаську Конопельку (на південний схід від Суджі). Проте ISW не знайшло підтвердження жодної з цих заяв Росії.

Російські джерела стверджували, що війська РФ проводили наступальні операції поблизу Крем’яного (на схід від Коренево), Любимівки (на південний схід від Коренево), Зеленого Шляху (безпосередньо на схід від Любимовки), Новоіванівки, Фанасіївки (на південний схід від Суджі) і Плехового.

Повідомляється, що 14 жовтня російські війська відвоювали територію в Глушковському районі (на захід від основного виступу України в Курській області). Російські блогери стверджували, що російські війська захопили Новий Путь (на південний захід від Глушкового) і витіснили українські війська з більшої частини південного виступу України.

Головне управління військової розвідки (ГУР) України 14 жовтня повідомило, що внаслідок пожежі на військовому аеродромі «Оренбург-2» під Оренбургом через невстановлені особи знищено російський літак Ту-134 117-го військово-транспортного авіаційного полку.

Ситуація в Харківській області

Фото: ISW

Повідомляється, що російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків) на тлі триваючих наступальних операцій на півночі Харківської області 14 жовтня. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися вздовж вулиці Короленка на півночі Вовчанська, хоча ISW ще не помітив візуальних доказів цього твердження.

Українські джерела повідомили, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Стариці (на південний захід від Вовчанська) 13 і 14 жовтня. Підрозділи російської 16-ї бригади спецназу (Головне управління Генштабу Росії) нібито продовжують діяти на півночі Харківської області, а підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), як повідомляється, продовжують діяти поблизу Липців (на північ від міста Харкова).

Луганська область

Фото: ISW

Повідомляється, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 14 жовтня. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи російської 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії, Московський військовий округ) просунувся на схід від Новосадового (на північний захід від Кремінної), але ISW не помітив візуального підтвердження цих тверджень.

Голова Сєвєродонецької міськадміністрації Роман Власенко заявив, що російські війська зосереджують свої удари на північний захід від Кремінної у напрямках Журавка Балка та Макіївка та на південь від Кремінної у напрямку Білогорівки та Серебрянського лісу. Російські сили також продовжували атаки на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової, Колісниківки; на захід від Сватового біля Копанок і Вишневого; на південний захід від Сватового – Новоєгорівка, Дружелюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка; і на захід від Кремінної в районі Торського та Зарічного 13 і 14 жовтня. Підрозділи російської 25-ї окремої мотострілецької бригади (6-а ОМС, Ленінградський військовий округ) діють на Куп'янському напрямку.

Донецька область

Фото: ISW

14 жовтня російські війська вели наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 14 жовтня російський мілблогер заявив, що російські війська просувалися вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка на схід від Часів Яр і в полях на південний захід від Григорівки (на північний схід від Часів Яр), однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в центрі Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 14 жовтня. На опублікованих 13 жовтня геолокаційних кадрах видно елементи російської 132-ї мотострілецької бригади (51-ї загальновійськової армії, Південний військовий округ), обстрілюючи українські сили в центрі Торецька, що свідчить про те, що українські сили нещодавно відновили позиції в цьому районі.

Фото: ISW

14 жовтня російські війська вели наступальні дії під Покровськом, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Мирноград і на південний схід від Покровська в районі Сухого Яру, Гірника, Лисівки, Селидового, Цукуриного, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новогродівки, Крутого Яру, Новодмитрівки, Курахівки, Новоселидівки, Желаного.

«Південна вісь»

Фото: ISW

Російські війська 13 і 14 жовтня здійснили наземні наступи на заході Запорізької області в районі Роботиного, Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) і Новоданилівки (на північ від Роботиного), але підтверджених досягнень не досягли.

Генштаб України 13 і 14 жовтня повідомляв, що російські війська вели штурм на дніпровському напрямку, ймовірно, маючи на увазі лівобережну (східну) Херсонську область та острови в дельті річки Дніпро.

До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».