Російські десантники прорвалися на околицю Куп'янська: влада повідомила деталі

Раніше аналітики повідомляли про нові просування окупаційних військ Росії на сході України

Російському десанту не вдалося закріпитися в місті

Вчора, 13 листопада, на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати. Про це заявив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі місцевому ЗМІ «Думка».

Як зазначив Беседін, російському десанту в місті закріпитися не вдалося. Натомість вже сьогодні, 14 листопада, ситуація в Куп’янську контрольована.

Окупанти наблизилися до Куп'янська фото: DeepState

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

Як повідомлялося, дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Одна з них була укомплектована двома МТ-ЛБ, БМП та танком. Російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.