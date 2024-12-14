Прикордонники знайшли у картоплі вісьмох чоловіків

Водія та його «пасажирів» затримали і доправили до прикордонного підрозділу

Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить

Вісьмох чоловіків із різних регіонів країни віз у прикордоння 63-річний житель Закарпаття. «Мерседес Спринтер», яким керував чоловік, зупинили на одному із контрольних постів відділу «Вилок» Мукачівського загону. Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: житель Херсонщини, Житомирщини та по двоє осіб із Київщини, Закарпаття і Львівщини.

Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

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Водія та його «пасажирів» затримали і доправили до прикордонного підрозділу. У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації «подорожі» українців.

Раніше прикордонники не випустили подружжя за кордон, бо молодята «забули», як познайомились.

Також «Главком» розповідав про 52-річного громадянина Грузії, який планував організувати протиправну діяльність. Разом зі спільником, 22-річним мешканцем Харківської області, він був затриманий правоохоронцями днями у Ягодині. У Державній прикордонній службі України повідомили, що чоловіки мали намір організувати канал незаконного переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України за підробленими документами, залучивши до схеми військовослужбовця Держприкордонслужби. Однак прикордонник заздалегідь повідомив співробітників внутрішньої безпеки про цю пропозицію.

До слова, на Львівщині прикордонники відмовили у перетині кордону військовозобов’язаному мешканцю Прикарпаття, який усиновив дитину, позбавлену батьківського піклування. Чоловік не погодився із рішенням та скасував його у Львівському окружному адмінсуді.