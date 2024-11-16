Прикордонники затримали грузина, який планував переправляти з України ухилянтів

Правоохоронці у Ягодині затримали громадянина Грузії

Протиправну діяльність планував організувати 52-річний громадянин Грузії. Разом зі спільником, 22-річним мешканцем Харківської області, він був затриманий правоохоронцями днями у Ягодині. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що чоловіки мали намір організувати канал незаконного переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України за підробленими документами, залучивши до схеми військовослужбовця Держприкордонслужби. Однак прикордонник заздалегідь повідомив співробітників внутрішньої безпеки про цю пропозицію.

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ДПСУ затримали організатора схеми нелегального перетину кордону Фото: ДПСУ

Для того, щоб виїхати з України за підробленим пенсійним посвідченням особи з інвалідністю, житель Харківщини намагався дати інспектору 3,5 тисячі доларів США як неправомірну вигоду під час прикордонного контролю. Однак під час передачі хабаря він був затриманий. Це не була перша спроба молодика незаконно перетнути кордон: раніше він вже був затриманий на українсько-молдовському кордоні. Крім того, біля пункту пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали й організатора злочинної схеми. Як стало відомо, він планував найближчим часом незаконно переправити ще кілька громадян України призовного віку через кордон.

Викриття протиправної діяльності проводилося міжвідомчою групою у складі оперативних працівників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВВВБ «Захід», слідчих УСБУ та ГУНП у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Затриманим чоловікам оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема громадянину України – за ст. 369 КК України, і обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном 60 діб, а грузину – за ст. 332 та ст. 369 ККУ із триманням під вартою впродовж 60 діб.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли, що на Одещині китаєць за хабар намагався потрапити в Україну.

Також прикордонники розповіли, скільки людей загинули при спробах втекти з України.

До слова, в мережі Інтернет виявлено фейковий сайт, який візуально копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.