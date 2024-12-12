Стало відомо, коли та як Україна почне повертати біженців з-за кордону

Перш за все влада планує повертати українців, які перебувають у Німеччині

На початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, повідомляють Новини.Live.

Як зазначив Камишін, він разом з новим очільником Міністерства національної єдності Олексієм Чернишовим працюють над програмою повернення українців, зокрема в оборонну промисловість.

Пілотний проєкт спершу запрацює в Німеччині під керівництвом нового міністерства.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

Зазначалося, що інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Багато хто з них перебуває на соціальних виплатах занадто довго. Це вже не перша заява Шольца стосовно українських біженців. Раніше він вже наполягав, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині.

До слова, з 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.