Військовозобов’язаний прикарпатець через суд скасував заборону на виїзд за кордон

Чоловік вважає, що він має право на перетин кордону як усиновлювач дитини та оскаржив рішення прикордонників у суді

Чоловік усиновив дитину, позбавлену батьківського піклування

На Львівщині прикордонники відмовили у перетині кордону військовозобов’язаному мешканцю Прикарпаття, який усиновив дитину, позбавлену батьківського піклування. Чоловік не погодився із рішенням та скасував його у Львівському окружному адмінсуді. Про це пише Zaxid.net.

Як вказано в рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року, мешканець Прикарпаття у 2010 році усиновив хлопчика. У травні 2024 року військовозобов’язаний супроводжував дитину, якій на той час виповнилось 15 років, та хотів перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску «Краківець», але прикордонники йому відмовили. Чоловік вважає, що він має право на перетин кордону, як усиновлювач дитини, позбавленої батьківського піклування, та оскаржив рішення прикордонників у суді. Він додав, що під час воєнного стану, неодноразово перетинав кордон на цій підставі.

Представник прикордонного загону подав відзив на позовну заяву, у якому повідомив причини відмови у перетині кордону. Зокрема, чоловік нібито не надав документи, які дозволяли виїхати за кордон під час воєнного стану.

Цю справу розглянув суддя Андрій Гулик, який, дослідивши усі матеріали та аргументи сторін, визнав протиправним та скасував рішення про відмову позивачу в перетині кордону.

Раніше Львівські прикордонники виявили 34-річного уродженця Житомирщини, який намагався незаконно перетнути кордон України, сховавшись у спальному відсіку вантажівки «Мерседес».

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.