На кордоні з Польщею власники покинули лабрадора, бо його не пустили прикордонники

Нині для собаки знайшли тимчасову перетримку, під час якої будуть шукати постійний дім

Залишений лабрадор щонайменше два дні блукав пунктом пропуску

Виїжджаючи до Польщі власники покинули свого собаку на кордоні, бо прикордонники його не пропустили. Про це повідомили в організації happy animal paws, яка опікується прилаштуванням бездомних тварин.

Собаку покинули на пішому переході в пункті пропуску «Медика». Залишений лабрадор щонайменше два дні блукав пунктом пропуску.

Пізніше зоозахисники повідомили, що для собаки знайшли тимчасову перетримку, під час якої будуть шукати постійний дім.

Що потрібно для виїзду за кордон із домашнім улюбленцем?

До перетину кордону з домашнім улюбленцем потрібно підготуватися завчасно, повідомляють у Державній прикордонній службі.

Для вивозу тварини за межі України необхідно мати ветеринарний сертифікат (свідоцтво), виданий не пізніше ніж за п’ять днів до дати від’їзду.

Такий документ є підставою для видачі міжнародного ветеринарного сертифіката для перетину кордону. Щоб його отримати, необхідно звернутися до державного закладу ветеринарної медицини за місцем проживання.

Ветеринарний сертифікат видається тільки за умов, якщо тварина:

клінічно здорова;

має міжнародний ветеринарно-санітарний паспорт установленого зразка;

чипована;

чипована; вакцинована проти сказу не раніше як за 30 діб до дати отримання ветеринарного свідоцтва;

має результати лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до збудника сказу (FAVN тест, дата відбору матеріалу для досліджень – не пізніше як за 90 діб до отримання ветеринарного свідоцтва).

Нагадаємо, Уряд України запустив Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також – гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським.

Зазначимо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік. Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. Загалом 1599 кримінальних проваджень зафіксовано з 2015 року. Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників. У 2021 році покарання посилили до можливого позбавлення волі, втім через війну збільшення відповідних проваджень та вироків не сталося.