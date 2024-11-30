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Чи можна частково відкрити небо над Україною: Шмигаль зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чи можна частково відкрити небо над Україною: Шмигаль зробив заяву
Львівський міжнарожний аеропорт
фото з відкритих джерел

Наразі Україна розвиває альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Безпекова ситуація не дозволяє відновити цивільні польоти

Навіть частково відкрити повітряний простір над Україною наразі неможливо. Причина: безпекова ситуація. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародного транспортного форуму.

«Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів», – сказав він.

Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт.

Крім того, прем’єр-міністр наголосив, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, зокрема постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Нагадаємо, раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters говорив, що, попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За його словами, Київ уже понад рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. 

Україна у Варшаві навіть презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. 

Мер Львова Андрій Садовий теж заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів.

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Теги: аеропорт літак Денис Шмигаль війна безпека інфраструктура кордон

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