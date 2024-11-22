Викрито нову схему для ухилянтів: серед підозрюваних – медики та посадовиця ТЦК

За даними слідства, до злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин

За даними слідства, фігуранти допомагали військовозобов’язаним підробляти медичні висновки

На Закарпатті викрито чергову схему ухилення від мобілізації. Шістьом її учасникам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – посадовці, медики та експравоохоронці. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин. За даними слідства, вони діяли з серпня 2023 року, допомагаючи військовозобов’язаним уникати мобілізації на підставі підроблених медичних висновків. Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів про психологічні розлади, «лікування» у стаціонарі та отримання документів про непридатність до військової служби. Надані так звані «білі» квитки дозволяли чоловікам виїхати за кордон під час війни.

Вартість таких послуг становила від 9 до 14 тис. доларів США. Правоохоронці зафіксували два випадки передачі грошей загальною сумою 18 тис. доларів.

Нині вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація.

9 фото На весь екран















На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу лікарів та службовців фото: Нацполіція

Нагадаємо, правоохоронці піймали на хабарі офіцерку одного з відділень ТЦК та СП Закарпаття.

До слова, на Волині оголосили підозру начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.