Прикордонники не випустили подружжя за кордон, бо молодята «забули», як познайомились

Хмельничанин «закохався», аби виїхати за кордон

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Грушів», прикордонники сьомого прикордонного Карпатського загону виявили псевдоподружжя – жителів Хмельниччини. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Повідомляється, що 24-річний чоловік з Хмельниччини уклав шлюб із 26-річною землячкою, яка має II групу інвалідності.

Молодята нібито їхали до батька чоловіка у Польщу. До останнього «пара» вдавала закоханих. Однак під час бесіди з прикордонниками чоловік та жінка почали розповідати геть різні історії знайомства та подружнього життя.

Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі. У такий спосіб їх планували перевезти через українсько-польський кордон двоє волинян – водіїв автобуса.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП.

Раніше «Главком» розповідав про 52-річного громадянина Грузії, який планував організувати протиправну діяльність. Разом зі спільником, 22-річним мешканцем Харківської області, він був затриманий правоохоронцями днями у Ягодині. У Державній прикордонній службі України повідомили, що чоловіки мали намір організувати канал незаконного переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України за підробленими документами, залучивши до схеми військовослужбовця Держприкордонслужби. Однак прикордонник заздалегідь повідомив співробітників внутрішньої безпеки про цю пропозицію.

До слова, на Львівщині прикордонники відмовили у перетині кордону військовозобов’язаному мешканцю Прикарпаття, який усиновив дитину, позбавлену батьківського піклування. Чоловік не погодився із рішенням та скасував його у Львівському окружному адмінсуді.