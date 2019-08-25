Прогноз погоди: неділя в Україні буде сонячною та спекотною



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Температура повітря сьогодні підвищиться до +35

У неділю, 25 серпня, в Україні буде сонячно, невеликі дощі очікуються в Закарпатській області.

Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

На півночі температура повітря сьогодні вдень підвищиться до 25...27 градусів тепла, а вночі буде +13...+15.

На заході вдень очікується +25...+33, вночі - +11...+19. На сході синоптики прогнозують вдень 26...29, а вночі 11...15.

На території південних областей удень +31...+34, вночі - +17...+20. У центральній частині країни синоптики прогнозують удень +25...+28, а вночі - +11...+15.

У Києві сьогодні вдень синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до +25...+27, а вночі буде +13...+15.