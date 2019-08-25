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    Події в Україні

    Прогноз погоди: неділя в Україні буде сонячною та спекотною

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    Прогноз погоди: неділя в Україні буде сонячною та спекотною

    Температура повітря сьогодні підвищиться до +35

    У неділю, 25 серпня, в Україні буде сонячно, невеликі дощі очікуються в Закарпатській області.

    Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру. 

    На півночі температура повітря сьогодні вдень підвищиться до 25...27 градусів тепла, а вночі буде +13...+15.

    На заході вдень очікується +25...+33, вночі - +11...+19. На сході синоптики прогнозують вдень 26...29, а вночі 11...15.

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    На території південних областей удень +31...+34, вночі - +17...+20. У центральній частині країни синоптики прогнозують удень +25...+28, а вночі - +11...+15. 

    У Києві сьогодні вдень синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до +25...+27, а вночі буде +13...+15. 

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