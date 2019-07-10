Прогноз погоди: сьогодні частину України накриють дощі



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У Києві у середу очікується короткочасний дощ, температура вдень близько 20°

Сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями грозу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вночі також у південій частині України. Середня температура вночі становитиме 9-14°, вдень 17-22°.

Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру.

«У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вночі також і у південій частині короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-22°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 23-26°», - йдеться у повідомленні.

У Києві у середу очікується короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі буде 11-13°, вдень близько 20°.