ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)

Ракету збили військові мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького

Сьогодні, 10 лютого, під час масованого ракетногого обстрілу українські військові знищили російську ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу. Ракету збили військові мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь». Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.