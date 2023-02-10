Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
фото скріншот відео

Ракету збили військові мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького

Сьогодні, 10 лютого, під час масованого ракетногого обстрілу українські військові знищили російську ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу. Ракету збили військові мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь». Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Читайте також: Масована ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення
Теги: військові відео ЗСУ ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP
ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP
Сьогодні, 01:38
На Донеччині ЗСУ ліквідували мінометний розрахунок окупантів
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Сьогодні, 15:49
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти
Сьогодні, 14:10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
28K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
26K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
21K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
14K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
13K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри

Новини

ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Сьогодні, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Сьогодні, 15:49
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Сьогодні, 15:27
LEGO випустила модель HIMARS із фігуркою українського солдата
Сьогодні, 15:14
Відібрати у Путіна найвищу нагороду. Кремль відреагував на заяву Макрона
Сьогодні, 14:25
Україна повернула тіла 61 полеглого захисника
Сьогодні, 12:49

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту