Знищений «Алігатор» та обмін полоненими: важливі події 21 квітня

«Главком» зібрав основні новини четверга

Росія продовжує атакувати українські міста. Естонія та Латвія офіційно визнали геноцидом дії Росії проти України. Верховна Рада ухвалила низку важливих рішень.

Естонія та Латвія офіційно визнали воєнні злочини Росії в Україні геноцидом

Естонія та Латвія першими у світі офіційно визнали воєнні злочини Росії в Україні геноцидом. Відповідні рішення ухвалили парламенти країн.

Відбувся черговий обмін полоненими

Сьогодні повертаються додому 19 людей, із яких 10 військових та 9 цивільних. Серед звільнених є поранені, які тепер зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Парламент ухвалив низку важливих рішень

Верховна Рада ухвалила низку важливих рішень, зокрема:

продовжено воєнний стан в Україні до 25 травня;

спрощено порядок отримання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю;

дозволено конфісковувати майно тих, хто підтримує російську агресію, за рішенням суду.

Процедуру в'їзду українців до Сполучених Штатів буде спрощено

Президент США Джозеф Байден анонсував програму Uniting for Ukraine, яка спростить процедуру в'їзду українців до Сполучених Штатів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США.

Українські вояки знищили «Алігатор»

Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». А воїни-десантники разом з бойовими побратимами з морської піхоти знищили два російських транспортно-бойових вертольоти Мі-8.

Нагадаємо, завершується 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення.

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