Буданов пояснив, що таке справедливий мир для України

Україна готується до переговорів, які можуть відбутися у жовтні

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що справедливий мир для України неможливий без гарантій безпеки та збереження незалежності держави. За його словами, для цього потрібні конкретні дії, сила, прагматизм та єдність українців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня миру.

«Ми надто добре знаємо його (ред. – миру) справжню ціну. Безпека й незалежність не мають альтернативи, як і відповідальність для тих, хто приніс цю війну на нашу землю», – наголосив голова Офісу президента.

Буданов зазначив, що Україна прагне саме справедливого миру та послідовно заявляє про це під час міжнародних зустрічей і переговорів з партнерами.

Водночас керівник Офісу зауважив, що завершення війни на справедливих умовах потребує не лише дипломатичних зусиль.

«Реальність така, що справедливий мир не падає з неба. Він виборюється і забезпечується конкретними діями, силою, холодною прагматичністю, непохитною стійкістю та єдністю українців», – заявив Буданов.

Напередодні керівник Офісу президента повідомив, Україна готується до переговорів про мир, які можуть відбутися у жовтні.