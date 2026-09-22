Поїздка Путіна на саміт G20 у США стала малоймовірною – Bloomberg

Путін запланував поїздку до Сі Цзінпіна, але відмовився від саміту G20

Російський диктатор натомість планує особисто відвідати саміт АТЕС у Китаї, де обговорювали можливість його зустрічі із Сі Цзіньпіном і Трампом

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, наближених до Кремля, ймовірність особистої участі Путіна в саміті G20 у Флориді наразі є вкрай низькою. Водночас остаточного офіційного рішення про відмову від поїздки Москва не оголошувала.

Натомість Путін планує особисто взяти участь у саміті АТЕС уперше з 2017 року. Зустріч лідерів під головуванням очільника Китаю Сі Цзіньпіна запланована на 18-19 листопада у Шеньчжені.

За інформацією Bloomberg, російські посадовці також обговорювали можливість організації на полях саміту тристоронньої зустрічі Сі Цзіньпіна, Путіна та президента США Дональда Трампа. Йдеться про лідерів трьох найбільших ядерних держав світу.

Видання зазначає, що Путін останніми роками здебільшого уникає великих багатосторонніх форумів, на яких може зустрітися з лідерами західних держав, що підтримують Україну. Зокрема, йдеться про представників європейських країн, Канади, Японії, Південної Кореї та Австралії. Ще одним фактором Bloomberg називає можливість появи на саміті G20 президента України Володимира Зеленського.

Остаточний склад учасників майбутнього саміту G20 наразі не визначений, а Кремль офіційно не оголошував, хто представлятиме Росію на зустрічі у США.

Як відомо, голова КНР Сі Цзіньпін готується прибути до Вашингтона разом із великою делегацією керівників китайських компаній. Для китайського лідера, який рідко бере топбізнесменів у закордонні поїздки, це стане незвичайним кроком напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.



Візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона запланований на 24 вересня. За інформацією двох співрозмовників агентства, китайського лідера має супроводжувати велика бізнес-делегація. Водночас Reuters поки не вдалося встановити, керівники яких саме компаній увійдуть до її складу.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп здійснив дводенний державний візит до Китаю. Під час переговорів із Сі Цзіньпіном сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародні питання, зокрема війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейському півострові та Тайвань. Згодом Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.